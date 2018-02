Die Baader Bank hat Fielmann von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 76 Euro angehoben. Die jüngste Kurskorrektur biete eine Einstiegsgelegenheit in die Aktien der Optikerkette, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde exzellent geführt und profitiere von strukturellen Wachstumstreibern wie etwa der Alterung der Gesellschaft. Fielmann könne zudem eine aktive Rolle in der Konsolidierung des Hörgerätemarktes spielen./la/tih Datum der Analyse: 26.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2018-02-27/09:01

ISIN: DE0005772206