EAST LONGMEADOW, Mass., 27. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Excel Dryer, Inc. (http://www.exceldryer.com/index.php) hat heute bekanntgegeben, dass drei Händetrockner des Unternehmens, der originale, patentierte energieeffiziente Hochgeschwindigkeits-Händetrockner XLERATOR (http://www.exceldryer.com/products_xlerator.php), der Händetrockner XLERATOReco (http://www.exceldryer.com/products_xlerator_eco.php) und der Händetrockner ThinAir (http://www.exceldryer.com/product/thinair-hand-dryer/) getestet und die Aussagen mit Bezug auf ihre Umweltfreundlichkeit durch die Veröffentlichung der ersten Umweltproduktdeklarationen in der Händetrocknerbranche durch UL Environment, einem Geschäftsbereich von Underwriters' Laboratories, nachgewiesen wurden. Eine Umweltproduktdeklaration ist eine Norm, mit der der Umwelteinfluss eines Produkts gemessen werden kann, indem die Rohmaterialien und der Energieverbrauch während der Herstellung, der Verwendung und Entsorgung untersucht werden. Für Käufer und Spezifizierer gleichermaßen sind Umweltproduktdeklarationen ein Instrument zur Offenlegung, das Konsumenten dabei unterstützt, die Nachhaltigkeit eines Produkts sowie seine ökologischen Auswirkungen besser zu verstehen, um eine besser informierte Produktwahl zu treffen.

Um eine Umweltproduktdeklaration zu erstellen, müssen zunächst Produktgruppenregeln vorhanden sein, mithilfe derer aufgrund von Konsens in der Branche Testrichtlinien und Berichtsmethoden erstellt werden, die Käufern und Spezifizierern ermöglichen, Produkte angemessen zu vergleichen. Die entsprechenden Umweltproduktdeklarationen geben Einblicke in die Umweltauswirkungen von Produkten vom Anfang bis zum Ende ihrer Lebensdauer. Im letzten Jahr wählte UL Environment Excel Dryer für den Vorsitz eines Ausschusses aus, der aus führenden Herstellern von Händetrocknern zusammengesetzt ist. Die Gruppe hat zusammen daran gearbeitet, die Produktgruppenregeln für Händetrockner zu erstellen - ein neuer Schritt für die Händetrocknerbranche und gleichzeitig die erste weltweite Norm einer Branche überhaupt.

"Es war mir eine große Ehre, als Vorsitzender des Ausschusses für Produktgruppenregeln ausgewählt zu werden", sagte William Gagnon, Vice President für Marketing und Verkauf. "Excel Dryer ist stolz darauf, das erste Unternehmen zu sein, das die Trockenzeiten und Energieverbrauchswerte unserer drei Hochgeschwindigkeits-Händetrockner nach den neuen weltweiten Produktgruppenregelnormen veröffentlicht hat. Wir stellen uns immer wieder der Herausforderung, der Branchenführer zu sein, und wenn es um Umweltverträglichkeit geht, führen wir die Branche an, indem wir mit gutem Beispiel vorangehen.

Damit ein Produkt mit einer Umweltproduktdeklaration zertifiziert werden kann, muss es vom Anfang bis zum Ende seiner Lebensdauer mithilfe einer gemäß ISO 14040-Norm durchgeführten Ökobilanz ausgewertet werden, die durch einen vertrauenswürdigen Drittanbieter durchgeführt wird. Excel Dryer wandte sich erneut an das weltbekannte Unternehmen Quantis International, mit dem schon für die letzte Ökobilanz zusammengearbeitet wurde.

"Excel Dryer engagiert sich schon seit langem für Umweltverträglichkeit und unsere vertrauenswürdigen, unabhängigen Testergebnisse messen und bestätigen ihre Aussagen", sagte Jon Dettling, Leiter der Geschäfte in den USA bei Quantis International. "Wir bei Quantis fühlen uns geehrt, dass wir ausgewählt wurden, um an der geschichtsträchtigen Erstellung der ersten Umweltproduktdeklaration für Händetrockner mitzuwirken.

Excel Dryer ist der kontinuierliche Branchenführer mit branchenweiten Neuheiten wie dem originalen, patentierten Händetrockner XLERATOR, der die Produktgruppe der energieeffizienten Hochgeschwindigkeits-Händetrockner begründet und einen neuen Standard in Sachen Performance, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit gesetzt hat. Excel Dryer war der erste Hersteller von Händetrocknern, der Mitglied des US-amerikanischen Green Building Council zur Förderung "grüner" Gebäude wurde und eine unabhängige, durch Drittanbieter durchgeführte Ökobilanz von energieeffizienten Hochgeschwindigkeits-Händetrocknern gegenüber herkömmlichen Händetrocknern und Papierhandtüchern in Auftrag gegeben hat. Händetrockner von Excel sind die ersten und einzigen Händetrockner, die die Zertifizierung "Made In USA" erhalten haben. Die Veröffentlichung der Umweltproduktdeklarationen setzt die Liste der großen Erfolge von Excel Dryer fort und markiert den Beginn eines neuen Zeitalters der Transparenz für die Händetrocknerbranche.

"Wir denken, dass wir unsere Position als Branchenführer wieder einmal gefestigt haben", erklärte Denis Gagnon, President von Excel Dryer. "Wir erkennen natürlich die Bedeutung dessen, das wir das erste Unternehmen sind, das Umweltproduktdeklarationen für seine Händetrockner veröffentlicht. Unser oberstes Ziel ist aber immer gewesen zu sehen, dass andere unserem Beispiel folgen, um größere Transparenz auf dem Markt zu schaffen.

Die Produktmanagerin für Umweltproduktdeklarationen bei UL Environment, Anna Nicholson Lasso, fand lobende Worte für den Hersteller. "Wir begrüßen die Anstrengungen von Excel Dryer. Das Unternehmen war maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Konsens hergestellt wurde, den wir benötigt haben, um diese weltweiten Produktgruppenregeln für die Händetrocknerbranche zu veröffentlichen, die die ersten ihrer Art sind", sagte Frau Nicholson Lasso. "Die Entwicklung und Veröffentlichung von Umweltproduktdeklarationen beweist noch einmal das Engagement für Transparenz seitens Excel Dryer und ermutigt andere Hersteller, in dieser Hinsicht nachzuziehen.

Weitere Informationen über Excel Dryer oder das Produktprogramm des Unternehmens erhalten Sie unter exceldryer.com (http://www.exceldryer.com/index.php). Weitere Informationen zu den drei neuen Umweltproduktdeklarationen von Excel erhalten Sie hier: exceldryer.com/epd-leading-the-industry/ (http://www.exceldryer.com/epd-leading-the-industry/)

Über Excel Dryer, Inc. Seit über 50 Jahren stellt Excel Dryer die besten in den USA produzierten Händetrockner

her - unter anderem auch den Händetrockner XLERATOR. Excel Dryer ist ein Familienunternehmen, das die Branche durch die Erfindung der patentierten XLERATOR-Technologie revolutioniert hat, die die Produktgruppe der energieeffizienten Hochgeschwindigkeits-Händetrockner begründet und einen neuen Standard in Sachen Performance, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit gesetzt hat. Excel Dryer ist auch weiterhin Branchenführer - dank seines erweiterten und verbesserten Produktprogramms, das unter anderem eine Steuerung von Geräusch, Geschwindigkeit und Temperatur ermöglicht, über ein HEPA-Filtersystem verfügt und multispannungsfähig ist. In Verbindung mit der größten Auswahl an Optionen und Zubehör kann so die beste Händetrocknerlösung für verschiedenste sanitäre Einrichtungen geschaffen werden. Excel Dryer ist stolz darauf, den bestmöglichen Kundenservice anzubieten und zuverlässige Produkte herzustellen - dank Mitarbeitern, die sich Qualität und Zuverlässigkeit auf die Fahnen geschrieben haben. Die Produkte von Excel Dryer sind über ein etabliertes Netzwerk aus Handelsvertretern verfügbar, die Zugriff auf mehr als 4000 Distributoren überall auf der Welt für den globalen Vertrieb haben. Erfahren Sie mehr über Excel Dryer unter exceldryer.com (http://www.exceldryer.com/).

