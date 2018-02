Es wurden gewaltige Vorschusslorbeeren verteilt: Vor den soeben veröffentlichten 2017er-Ergebnissen nebst Prognose für das neue Jahr wurde die Aktie des Anlagenbauers Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) in der Spitze um 40 Prozent nach oben gezogen - in nur zwei Wochen. Sicher, damit wurde auch der Kursrutsch Anfang Februar ausgeglichen, aber Sie sehen es ja im Chart: Es wurde am Ende weit mehr als das, Aixtron war gestern im Hoch bei 15,44 Euro und damit über das Verlaufshoch 2017 gelaufen, um dann in dessen "Schlagdistanz" zu schließen:

Bei starken Zahlen wäre dieser letzte Widerstand gleich zur Eröffnung überboten und der Weg nach oben frei. Wenn die Käufe dann weitergehen. Wenn die Zahlen überzeugen. Wenn nicht im Vorfeld schon zu viele gekauft haben, dass der Aktie selbst bei einem guten Ergebnis die ...

