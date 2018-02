IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams Global wird Arkave bei SXSW, der weltweit wichtigsten Technologie- und neuen Medienveranstaltung, präsentieren

27. February 2018, YDreams Global Interactive Technologies Inc. (TSXV: YD) (OTC Pink: YDRMF) (FWB: A2AP0L) (YDreams Global oder das Unternehmen) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen von APEX, der brasilianischen Handels- und Investitionsförderagentur, ausgewählt wurde, das Land auf der SXSW-Veranstaltung zu vertreten. YDreams Global wird auf der Messeveranstaltung im Rahmen von SXSW eine Arkave-Arena errichten und das Team wird Zugang zu hochkarätigen Networking-Veranstaltungen mit anderen Unternehmen im Hinblick auf Lizensierungen und Inhalte erhalten.

South by Southwest (abgekürzt als SXSW) ist eine jährlich Mitte März in Austin (Texas, USA) stattfindende Veranstaltung, die Film-, interaktive Medien- sowie Musikfestivals und -konferenzen vereint. Die Veranstaltung fand erstmals 1987 statt und ist seither jedes Jahr hinsichtlich ihrer Größe und Reichweite gewachsen. 2017 wurden während SXSWeek insgesamt etwa 421.900 Teilnehmer verzeichnet.

Der Schwerpunkt von SXSW Interactive ist auf Zukunftstechnologien gerichtet. Dieser Schwerpunkt hat dem Festival den Ruf eines Nährbodens für neue Ideen und kreative Technologien eingebracht. Das Festival beinhaltet eine Messe, Vortragsveranstaltungen, Partys und ein Förderzentrum für Start-ups. Laut Festivalveranstalter Louis Black ist SXSW Interactive seit 2007 wahrscheinlich die größte Veranstaltung ihrer Art weltweit. Bei dieser Veranstaltung kommen neben Vertretern von Filmstudios und der Musikindustrie auch die weltweit größten Technologieunternehmen zusammen.

Es ist eine Ehre, bei diesem Festival vertreten zu sein. Keine andere Veranstaltung weltweit bietet einen vergleichbaren Zugang zu sog. Top-of-Mind-Marken. Es ist möglich mit Vertretern der größten Technologieunternehmen der Welt und gleichzeitig der größten Filmstudios zu sprechen. Die Veranstaltung kommt zum optimalen Zeitpunkt für unsere Expansion mit Arkave und unserem interaktiven Unterhaltungsbereich. Wir hoffen, dass wir unsere Präsenz in Nordamerika nach dem Festival stark ausbauen werden können, sagte Daniel Japiassu, CEO von YDreams Global.

Einen Teil der Kosten für die Teilnahme an dieser Veranstaltung wurden von der brasilianischen Handels- und Investitionsförderagentur Apex-Brasil übernommen. Die Aufgabe von Apex-Brasil besteht unter anderem darin, brasilianische Produkte und Dienstleistungen im Ausland zu fördern und ausländische Investitionen in strategische Zweige der brasilianischen Wirtschaft zu holen.

Wir sind sehr stolz, Brasilien als eines der innovativsten Unternehmen des Landes zu vertreten. Dies fügt sich nahtlos in unsere anhaltenden Bemühungen, nach Nordamerika zu expandieren, ein. YDreams Global wird dank seiner wachsenden Betriebstätigkeit in den Vereinigten Staaten und Kanada als gutes Beispiel für die Internationalisierung dienen und andere Start-ups in Brasilien inspirieren. SXSW ist eine Größe im Innovationsbereich und wir freuen uns sehr auf unsere Teilnahme! sagte Karina Israel, CGO von YDreams Global.

Am 23. Februar 2018 wurde bekannt gegeben, dass Schutz bei der Eröffnung eines neuen Ladengeschäfts in New York auf die YDreams Global-Technologie setzte.

Am 22. Januar 2018 wurde YDreams Global von Emoji Company mit einem neuen Projekt betraut.

Am 12. Januar 2018 unterzeichnete YDreams Global mit einem wichtigen Sponsor ein Abkommen für ein neues Projekt im Wert von 515.000 CAD.

Am 5. Januar 2018 führte YDreams Global ein neues Augmented Reality-Projekt für das internationale Modelabel Schutz durch.

Am 22. Dezember 2017 gab YDreams Global die Eröffnung des ersten Arkave-Geschäfts bekannt.

Am 19. Dezember 2017 gab YDreams Global eine wechselseitige Zusammenarbeit mit Ubique, einer Größe im eSports-Bereich, bekannt, die der Einbindung von Blockchain-Technologie in die Spielelösung des Unternehmens, Arkave, dienen soll.

Am 12. Dezember 2017 wurde YDreams Global von einem der größten Medien- und Unterhaltungskonzernen der Welt mit einem neuen Augmented Reality-Projekt betraut.

Am 9. November 2017 gab YDreams Global die Einrichtung einer neuen Blockchain-, ICO- und Kryptowährungsabteilung bekannt.

Am 5. Oktober 2017 wurde YDreams Global von Qualcomm Inc. (QCOM - NASDAQ) mit der Entwicklung und Gestaltung eines Projektes für Futurecom 2017 beauftragt.

Am 19. September 2017 gab YDreams Global bekannt, dass das Unternehmen von Octagon mit der Entwicklung eines Projektes für die NBA beauftragt wurde.

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, Dubai, São Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

YDreams Global unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

YDreams Global hat bereits mehr als 1.000 Projekte für internationale Kunden wie Disney, die NBA, Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

