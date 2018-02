FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind die deutschen Renten-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Denn mit den Inflationsdaten aus Deutschland und der Rede des neuen Fed-Chefs Powell stehen die wichtigsten Risikoereignisse des Tages noch an. Strategische Positionierungen an den Rentenmärkten seien daher vor dem frühen Nachmittag nicht zu erwarten, heißt es am Markt. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 3 Ticks auf 159,40 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,45 Prozent und das Tagestief bei 159,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 130,97 Prozent.

February 27, 2018

