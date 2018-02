Neben Netflix haben wir in den letzten Wochen vor allem auch den Online-Versandhändler Amazon favorisiert. Die jüngste Korrektur an der Wall Street führte zwar auch hier zwischenzeitlich zu Kursverlusten, doch exakt am steigenden 50-Tagesdurchschnitt konnten diese abgefangen werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...