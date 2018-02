FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich im Minus sind die DAX-Futures am Dienstagmorgen in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt verliert 51 auf 12537,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.567,50 und das Tagestief bei 12.533,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.500 Kontrakte. Bereits am Vorabend habe der DAX wieder Schwäche gezeigt und gute Vorlagen nicht umsetzen können, unterstreicht Milan Cutkovic von AxiTrader.

"Powells Rede lähmt die Investoren", so der Stratege mit Blick auf die Rede des neuen Fed-Chefs am Nachmittag. Sollte der neue wichtigste Geldpolitiker der Welt vier statt der vom Markt erwarteten drei Zinserhöhungen für dieses Jahr signalisieren, könnte dies erneut zu Zinsängsten führen. "Die Erholung an den Aktienmärkten würde dann ein abruptes Ende finden", warnt Cutkovic.

