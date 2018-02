10%-Chance mit Gold-Reverse Bonus-Zertifikaten

Nachdem der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) Anfang Dezember 2017 noch bei 1.240 USD notiert hatte, legte er innerhalb eines Monats um mehr als 100 USD zu. Seit Ende Januar hält sich der Goldpreis innerhalb einer Bandbreite von 1.315 bis 1.353 USD auf.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Goldpreis in den nächsten Monaten zwar über Steigerungspotenzial verfügen könnte, dieser aber nicht zumindest auf 1.500 USD ansteigen wird, könnte die Investition in Reverse Bonus-Zertifikate mit Cap interessant sein.

6,39% Chance, 7 Monate Laufzeit

Das BNP-Reverse Bonus-Zertifikat mit Cap auf den Goldpreis mit der Barriere bei 1.500 USD, dem Reversekurs bei 2.600 USD, Bonuskurs und Cap bei 980 USD, BV 0,1, Bewertungstag 21.9.18, ISIN: DE000PP463A5, wurde beim Goldpreis von 1.333 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,233 USD mit 123,40 - 123,50 Euro gehandelt. Wenn der Goldpreis bis zum Bewertungstag niemals die Barriere bei 1.500 USD Euro berührt oder überschreitet, dann wird das Reverse-Zertifikat am 27.9.18 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 162 USD ((Reversekurs 2.600 - Bonuskurs 980)x Bezugsverhältnis 0,1) zurückbezahlt, was beim aktuellen Euro/USD-Kurs einem Eurogegenwert von 131,39 Euro entspricht.

Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 7 Monaten einen Ertrag von 6,39 Prozent (=12 Prozent pro Jahr), wenn der Goldpreis bis zum Bewertungstag niemals um mindestens 12 Prozent ansteigt und der Euro/USD-Kurs gleich bleibt. Berührt der Goldpreis hingegen die Barriere, dann wird der Rückzahlungsbetrag ermittelt, indem der am Bewertungstag aktuelle Goldpreis vom Reversekurs von 2.600 USD Punkten subtrahiert wird. Demnach wird die Rückzahlung des Zertifikates nach der Barriereberührung bei einem Goldpreis von beispielsweise 1.600 USD mit 100 USD (=81,10 Euro erfolgen. Notiert der Goldpreis am Bewertungstag oberhalb des Reversekurses, dann erleiden Anleger den Totalverlust des Kapitaleinsatzes.

9,84% Chance mit tieferem Reversekurs

Akzeptiert man hingegen ein höheres Verlustrisiko im Fall der Barriereberührung dann erhöhen sich die Renditechancen deutlich. Das BNP-Reverse Bonus-Zertifikat mit Cap auf den Goldpreis mit der Barriere bei 1.500 USD, Reversekurs bei 2.200 USD, Bonuskurs und Cap bei 740 USD, Bewertungstag 21.9.18, ISIN: DE000PP462V3, BV 0,1 wurde unter den genannten Bedingungen mit 107,70 - 107,80 Euro gehandelt. Wenn der Goldpreis bis zum Bewertungstag niemals die Barriere bei 1.500 USD berührt oder überschreitet, dann wird das Reverse Bonus-Zertifikat am 27.9.18 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 146 USD (=118,41) Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 9,84 Prozent entsprechen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Anlageprodukten auf den Goldpreis dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de