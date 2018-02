Der DAX bleibt weiter auf Richtungssuche. Gestern stieg er im frühen Handel leicht über die 12.600 Punkte-Marke. Diese Zugewinne konnte er nicht lange halten, am Nachmittag drehte er beinahe ins Minus. Am Ende reichte es für ein Plus von 0,35 Prozent. Schlussstand: 12.527 Punkte. Marktidee: General ElectricGeneral Electric musste den Gewinn für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 neu berechnen. Die US-Börsenaufsicht hatte die Bilanzierung der langfristigen Verträge bei GE vor einiger Zeit unter die Lupe genommen. Die Aktie von General Electric befindet sich seit Juli 2016 in einem Abwärtstrend. Im gestrigen Handel ist sie nun sogar auf ein 8-Jahres-Tief gefallen.