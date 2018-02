Lieber Leser,

im Kurs gefallene Aktien üben auf die (meist unerfahrenen) Investoren eine ganz besondere Faszination aus: Was kräftig abgestürzt ist, muss sich auch wieder kräftig erholen - so zumindest der Gedankengang, der hinter Investments wie das in der Deutsche Bank-Aktie steckt.

Doch leider wird in solchen Fällen die Börsenentwicklung - fälschlicherweise - vom täglichen Leben inspiriert: In unserer Realität helfen uns "Schnäppchenkäufe" dabei, Geld zu sparen. An der Börse ... (Andreas Sommer)

