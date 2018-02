Der Online-Speicherdienst Dropbox will 500 Millionen Dollar (407 Mio Euro) mit seinem Börsengang einnehmen. Das Unternehmen aus San Francisco soll an der Technologie-Börse Nasdaq unter dem Tickerkürzel "DBX" gelistet werden. Dropbox macht derzeit einen Umsatz von 1,1 Milliarden Dollar. Unter dem Strich fiel jedoch ein Verlust von 111,7 Millionen Dollar an. Dropbox hat weltweit über 500 Millionen Nutzer. Die meisten davon zahlen bislang jedoch nichts für den Speicher-Service. In welcher Preisspanne die Akti. ...

