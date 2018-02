Ludwigshafen - Der weltgrösste Chemiekonzern BASF will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll um 10 Cent auf 3,10 Euro erhöht werden, teilte das Dax-Unternehmen am Dienstag in Ludwigshafen mit. Experten hatten allerdings mit etwas mehr gerechnet. BASF hatte bereits im Januar überraschend die wichtigsten Eckdaten für das abgelaufene Jahr vorgelegt.

Gut laufende Geschäfte haben BASF 2017 einen Gewinnsprung beschert. Das um Sondereinflüsse bereinigte ...

