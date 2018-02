Basel - Zak, die erste Smartphone-Bank der Schweiz, steht ab sofort allen Kunden und Neukunden der Bank Cler offen. Nach erfolgreichem Abschluss der Testphasen ist die App Zak zum Download bereit. Zak zeichnet sich durch zahlreiche Besonderheiten aus und ist eine Innovation im Schweizer Bankenmarkt. So wurde die Banklösung zu 100% für Smartphones entwickelt, zeigt übersichtlich das jederzeit verfügbare Budget an, enthält Mehrwertservices wie die Möglichkeit von Online-Shopping und einen Chatbot, der Antworten auf Fragen der Nutzer gibt. Revolutionär ist auch das Gebührenmodell: Bei der «Cashless»-Variante sind Konto, Maestro- und Kreditkarte gratis. CEO Sandra Lienhart ist stolz auf die App: «Zak macht die Bank Cler zum digitalen Vorreiter unter den Schweizer Retailbanken».

Eine vollwertige Bank auf dem Smartphone

Mit Zak hat die Bank Cler die einfachste, funktionellste und modernste Möglichkeit für den täglichen Umgang mit Geld entwickelt. Das Ergebnis ist eine vollwertige, übersichtliche Banklösung auf dem Smartphone, über die alle täglichen Geldangelegenheiten abgewickelt werden können. Die Eröffnung eines Zak-Kontos erfolgt komplett am Smartphone mittels einfacher Video-Identifikation und digitaler Unterschrift. Um den Anforderungen an eine einfache, moderne Banklösung gerecht zu werden, wurde die App von Anfang an gemeinsam mit Studenten und Berufseinsteigern entwickelt. Diese Zielgruppe ist digital affin, preissensitiv und legt grossen Wert auf Design bzw. Nutzerfreundlichkeit. In einer Rekordzeit von knapp sechs Monaten wurde im Oktober 2017 eine erste Beta-Version für private Tests entwickelt. Zwei Monate später, im Dezember, startete die öffentliche Testphase. Während der Entwicklungs- und Testphasen wurde die App gemeinsam mit den Nutzern optimiert und weiter entwickelt.

Optimale Übersicht dank Töpfe-Funktion

Ein grosser Vorteil von Zak ist, dass der Nutzer jederzeit eine einfache und transparente Übersicht seiner finanziellen Situation hat. Zusätzlich zum Kontostand zeigen bunte Kacheln bzw. Töpfe an, wie der Kontostand verteilt ist. ...

