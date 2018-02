DAX-Analyse am Morgen: Kräftesammeln vor dem Ausbruch?

Zunächst schien der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) gestern einen Wochenstart nach Maß auf das Parkett zu zaubern, denn in bester Kauflaune preschte der Index auf das Tageshoch bei 12.601 Punkten vor. Allerdings konnten die Blue Chips weder das Tempo, noch das Niveau halten, und so gab das Börsenbarometer einen Großteil der Gewinne im Laufe des Nachmittags wieder ab. Immerhin, für ein Plus von 0,4% hat es dann doch gereicht - und für den Sprung über die 12.500er-Schwelle per Tagesschluss. Damit hellt sich das Chartbild weiter auf:

