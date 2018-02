Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Jahresteuerung in Sachsen sinkt auf 1,3 Prozent

Die Jahresteuerungsrate in Sachsen ist im Februar den dritten Monat in Folge gesunken. Wie das Statistische Landesamt berichtete, ging die Rate auf 1,3 Prozent zurück. Im Januar hatte sie 1,4 Prozent betragen und im Dezember 1,7 Prozent. Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent steigen werden. Die jährliche Inflationsrate soll ihrer Prognose zufolge von 1,6 auf 1,5 Prozent zurückgehen.

Frankreichs Verbrauchervertrauen im Februar eingetrübt

Das französische Verbrauchervertrauen hat im Februar einen überraschenden Rückschlag erlitten. Der von der Statistikbehörde Insee erhobene Index fiel auf 100 von 104 Punkten im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 103 Zähler erwartet.

Gewerkschaften drohen mit Streiks gegen Macrons Bahn-Reform

Französische Gewerkschaften haben massive Streiks gegen die Pläne der Regierung von Präsident Emmanuel Macron für eine Reform der Staatsbahn SNCF angekündigt. "Um die Regierung zum Einknicken zu bringen, werden wir sicherlich einen Monat streiken müssen", sagte der Chef der einflussreichen Gewerkschaft CGT, Laurent Brun, der Zeitung Le Parisien.

Trump empfängt Macron am 24. April im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump empfängt am 24. April den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im Weißen Haus. Der Besuch werde dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen den USA und Frankreich in wirtschaftlichen und diplomatischen Fragen sowie die "Freundschaft zwischen den beiden" Staatschefs zu stärken, teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders in Washington mit.

Neuer juristischer Rückschlag für Trump im Einwanderungsstreit

Im juristischen Ringen um das Schicksal von jungen Einwanderern ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht hat US-Präsident Donald Trump einen weiteren Rückschlag erlitten. Das Oberste Gericht des Landes wies in Washington einen Antrag der Regierung ab, sich zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Streit um die "Dreamer" zu befassen.

Russland warnt vor weiterer Eskalation in Ost-Ghuta

Kurz nach der Zustimmung Moskaus zu einer täglichen Feuerpause für Ost-Ghuta hat die russische Regierung vor einer weiteren Zuspitzung der Lage in der umkämpften syrischen Rebellenenklave gewarnt. Trotz der UN-Resolution für eine einmonatige Waffenruhe "eskaliert die Lage in Ost-Ghuta immer mehr", erklärte das russische Außenministerium.

Saudi-Arabiens König entlässt Generalstabschef und andere Militärs

Saudi-Arabiens König Salman hat Generalstabschef Abdul Rahman bin Saleh al-Bunjan und andere hochrangige Militärs entlassen. Auch die Kommandeure des Heeres und der Luftwaffe sowie mehrere stellvertretende Minister wurden abgesetzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA meldete. Offizielle Gründe für die Personalwechsel wurden nicht genannt.

Guterres kündigt neue Initiative für weltweite Abrüstung an

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat eine neue Initiative für weltweite Abrüstung angekündigt. Steigende Rüstungsverkäufe und atomare Spannungen erforderten neue Bemühungen zur Eindämmung tödlicher Waffen, sagte Guterres auf der UN-Abrüstungskonferenz in Genf. Das von den Vereinten Nationen proklamierte Ziel einer atomwaffenfreien Welt bleibe angesichts von 150.000 Atomwaffen in aller Welt in weiter Ferne.

Staatsanwaltschaft fordert 30 Jahre Haft für Südkoreas Ex-Präsidentin Park

Im Korruptionsprozess gegen Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun Hye hat die Staatsanwaltschaft 30 Jahre Haft gefordert. Die Anklage forderte zudem eine Geldstrafe in Höhe von 118,5 Milliarden Won (knapp 90 Millionen Euro) gegen die Ex-Staatschefin.

Südkoreas Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,50%

