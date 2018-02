Wie viel Geld wir für unsere Arbeit bekommen, spielt eine entscheidende Rolle. Wo verdient man in Deutschland am meisten? Welche Studienfächer zahlen sich aus und was verdient der Chef?

Fette Boni, protzige Karossen und kaffeekochende Sekretärinnen: das ist allzu oft das schiefe Bild des Managements in der Öffentlichkeit. Der Alltag hingegen sieht ganz anders aus: Erfolgsdruck, Sachzwang und Fremdbestimmung. Chef und Chefin sein ist ein Knochenjob und nicht selten landen Führungskräfte beim Therapeuten oder in der Sprechstunde des Kardiologen.

Die Gehälter von Top- und Spitzenmanagern sorgen regelmäßig für populistische Schlagzeilen in der Wirtschaftspresse - gut, es gibt tatsächlich exorbitante Ausreißer, die dem einfachen Angestellten in der Firma nicht mehr vermittelbar sind. Lassen Sie mich an der Stelle aber nun kein Fass aufmachen. Wir sind uns sicher alle einig, dass Führungskräfte generell nicht darben sollten. Aber auch das unermüdliche Engagement der Mitarbeiter sollte sich auf deren Gehaltskonto auszahlen.

Wer sein Einkommenspotential voll ausschöpfen und sein Gehalt steigern will, muss herausfinden, welches Gehalt für ihn drin ist. Dafür nutzen viele Gehaltsvergleiche im Internet, denn wer sich hierzulande mit seinen Kollegen über das Thema Einkommen austauschen will, ...Sie kennen das: nur Fische sind schweigsamer.

Der neue Stepstone Gehaltsreport, der heute veröffentlicht wurde und für den die Online-Jobplattform 50.000 Fach- und Führungskräfte befragt hat, bietet ...

