Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.551 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Fresenius, ProSiebenSat.1 und SAP. Die Aktien von BASF, Fresenius Medical Care und Thyssenkrupp sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Im Laufe des Tages wird das Statistische Bundesamt (Destatis) vorläufige Ergebnisse zum Verbraucherpreisindex für den Monat Februar veröffentlichen.