Düsseldorf - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sprang zum Wochenauftakt per Aufwärtsgap über die Hochpunkte der letzten Handelstage bei rund 12.500 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Obwohl das Aktienbarometer die zu Handelsbeginn gerissene Kurslücke nicht habe verteidigen können, stehe per Tagesschlusskurs ein Sprung über die Hürde der letzten Tage zu Buche.

