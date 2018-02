FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag im frühen Handel kaum vom Fleck gekommen. Auch die gut gelaufene Wall Street brachte keinen Schwung in den Markt. In den ersten Minuten gewann der Dax 0,04 Prozent auf 12 531,97 Punkte. Seit der Talfahrt am Monatsbeginn, die aus Sorge vor schnell steigenden Zinsen ihren Lauf genommen hatte, sind die Anleger hierzulande nach wie vor auf Richtungssuche. In den USA hingegen hatten die Börsen ihre Erholungsrally zum Wochenauftakt mit Tempo fortgesetzt.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank am Dienstagmorgen um 0,22 Prozent auf 26 336,98 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,10 Prozent auf 2621,08 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit plus 0,05 Prozent auf 3464,88 Zähler ebenfalls auf der Stelle./ck/das

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0077 2018-02-27/09:34