FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Spezialanlagenbauers Aixtron sind am Dienstag nach der Vorlage von Geschäftszahlen an der TecDax -Spitze um 2,98 Prozent auf 15,20 Euro gestiegen. Erst zum Wochenstart hatten sie im Verlauf bei 15,44 Euro den höchsten Stand seit September 2011 erklommen. Einige Börsianer hatten nun am Dienstag zunächst den operativen Gewinnausblick von Aixtron moniert und Gewinnmitnahmen nach der zuletzt starken Lauf erwartet.

Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Liberum hält die Prognosen aber für vorsichtig und sieht im Jahresverlauf durchaus Spielraum nach oben. So dürfte etwa die Nachfrage nach 3D-Senoren schon wegen deren baldiger Verwendung in allen iPhone-Modellen stark steigen, was die Nachfrage nach entsprechender Produktionstechnik ankurbeln dürfte. Auch Spezial-LEDs seien weiterhin sehr gefragt.

Bereits in den vergangenen Monaten hatten Anleger auf eine Geschäftsbelebung gesetzt. Mit einem Plus von fast 274 Prozent waren die Aixtron-Anteilsscheine im vergangenen Jahr der Spitzenreiter im TecDax. Im bisherigen Jahresverlauf ging es bereits um fast ein Drittel nach oben./mis/das

