Obwohl sich die Kurse an den Aktienmärkten in den vergangenen drei Wochen spürbar erholt haben, präsentiert sich der Dax als Aushängeschild der deutschen Börse unverändert schwach. Während die meisten anderen Indizes (egal ob hierzulande oder zum Beispiel in den USA) weit mehr als die Hälfte ihrer vorherigen Abschläge aufgeholt haben, beträgt das Ausmaß der Erholung beim Dax noch nicht mal 40 Prozent ...

