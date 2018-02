Allianz Partners, Visa und die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) geben heute die Einführung einer neuen Mobile-Payment-Lösung bekannt - Allianz Prime.

Nutzer von Allianz Prime können überall in der Welt sichere, mobile Transaktionen an kontaktlosen Terminals tätigen. Ab heute wird die App in Italien an einer Auswahl von Allianz-Kunden getestet. Wirecard übernimmt die Abwicklung aller Transaktionen und kombiniert den Service mit einem einzigartigen Kundenbindungsprogramm. Im Laufe des Jahres plant Allianz Partners weitere Markteinführungen des Produkts, zunächst mit Schwerpunkt auf europäische Märkte.

Mit Allianz Prime bietet Allianz Partners seinen Kunden eine praktische und sichere Bezahlmethode für Offline- und Online-Käufe in aller Welt. Kunden, die die Allianz Prime App herunterladen und sich für den Service registrieren, erhalten sofort eine virtuelle und digitale Visa-Karte von Wirecard. Die Karten können von jedem existierenden Bankkonto aus oder über die Kreditkarte des Kunden aufgeladen werden. Zum Aktivieren kontaktloser Mobile-Payment-Zahlungen am Point of Sale fügen Nutzer die digitalen Visa-Karte mit nur einem Klick in ihr mobiles ...

