Die beiden Unternehmen werden zusammen IoT-Lösungen in Europa und Lateinamerika einführen



UST Global, ein führendes Unternehmen für digitale Technologiedienstleistungen, und Net4Things, ein führendes IoT-Unternehmen für Serviceanbieter, haben sich zusammengeschlossen, um vertikale IoT-Lösungen in Europa und Lateinamerika anzubieten. Ihr besonderer Schwerpunkt liegt auf den Ländern Spanien, Portugal, Brasilien, Chile, Kolumbien und Peru.



Die Priorität der beiden Unternehmen in diesen Ländern ist die Entwicklung von Connected Car. Wenn Serviceanbieter einen neuen Geschäftsbereich eröffnen, können sie Beratungsleistungen und Support von UST Global erhalten, um die aktuellen Anforderungen ihrer Endkunden zu erfüllen.



UST Global und Net4Things präsentieren diese Lösung auf dem MWC 2018. Sie bieten außerdem Workshops an, in denen sie die Vorteile dieser Chance für das komplexe Ökosystem aufzeigen, auf denen diese Lösung beruht, darunter Telekommunikation, Hi-Tech, Automotive, Versicherungen, Verbraucherfinanzierung und Energiewirtschaft.



Mit der Net4Things Global Connected Car Platform (N4T GCCP©) können Mobilfunkanbieter Teil des Connected Car-Ökosystems werden und damit über die reine Konnektivität hinaus mit ergänzenden Geschäftsmodulen zusätzliche Einnahmen generieren. Intelligente Werbung, Versicherungstelematik, Ferndiagnose, Buchungen, E-Calls und Infotainment sind nur einige Beispiele dafür.



Es dauert nicht einmal 10 Wochen, bis eine gemeinsame End-to-End-Lösung für einen Kunden auf den Markt gebracht werden kann. Dabei werden die Möglichkeiten einer neuen Blue-Ocean-Strategie genutzt, die davon ausgeht, dass Connected Car-Dienste der nächsten Generation von Fahren auf der ganzen Welt gefordert werden.



Dazu meint Joaquín García-Baquero, CEO von Net4Things: "Wir sind stolz darauf, mit UST Global eine Partnerschaft einzugehen, um Connected Car auf breiter Basis zu unterstützen. Damit werden wir das riesige Potenzial freisetzen, das diese Synergie für die Monetarisierung von Daten bietet. Das Ziel von Net4Things ist es, unsere Lösungen auf der Grundlage der Marktbedürfnisse und unterstützt durch das Wissen unserer Kunden sowie die Bedürfnisse der Endbenutzer zu verbessern."



José Aguilaniedo Murias, Geschäftsleiter für Spanien und Lateinamerika von UST Global, sagte: "UST Global ist führend in Sachen Innovation und unser Schwerpunkt liegt darauf, unseren globalen Kunden Spitzentechnologien zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Net4Things, um der Innovation einen Schritt näher zu kommen und unseren Kunden und den Endverbrauchern IoT anbieten zu können."



Weitere Details:



Besuchen Sie uns vom 26. Februar bis 1. März am Stand 2D30 auf dem Mobile World Congress 2018.



Oder wenden Sie sich an: Antonio Delacruz - Antonio.DeLaCruz@ust-global.com/ +34629250693



Informationen zu UST Global



UST Global® ist ein führender digitaler Technologiedienstleister, der moderne Computing- und digitale Dienste für große private und öffentliche Unternehmen rund um den Globus bereitstellt. Die Verbesserung von Lebensbedingungen steht bei uns im Vordergrund. Mit unserem Geschäftsmodell, das auf dem Prinzip "weniger Kunden, mehr Aufmerksamkeit" beruht, steuern wir den Unternehmergeist bei, der in der digitalen Wirtschaft von heute den schnellsten Pfad zur Wertschöpfung einschlägt. Unsere innovativen Technologiedienste und wegweisenden sozialen Programme sind einzigartig. Das im kalifornischen Aliso Viejo ansässige Unternehmen UST Global ist in 25 Ländern vertreten. Zu unseren Kunden zählen Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Bank- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Versicherung, Einzelhandel, Spitzentechnologie, Produktion, Transport und Telekommunikation. UST Global glaubt an langfristige, strategische Geschäftsbeziehungen durch flexible und kundenorientierte globale Interaktionsmodelle, die lokale Experten und Ressourcen mit den Kosten-, Skalen- und Qualitätsvorteilen globaler operativer Tätigkeit kombinieren.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website: http://www.ust-global.com



Informationen zu Net4Things



Net4Things ist ein Wegbereiter bei der Entwicklung flexibler, skalierbarer und messbarer IoT-Lösungen für Smart Home, Connected Car und e-Health. Mithilfe ihrer Software-Plattform in der Cloud, die die Integration verschiedener Geräte ermöglicht, verbindet Net4Things Serviceanbieter mit vernetzten Geräten, um den Lebensstil von Nutzern zu bereichern. Sicherheit, Komfort und Funktionalität stehen bei uns im Mittelpunkt, und unsere einzigartige Schnittstelle ist über das Internet oder jedes mobile Gerät zugänglich, um die Konnektivität zwischen den Geräten einfach zu steuern.



Mehr über unser Unternehmen erfahren Sie auf der Website: http://www.net4things.com



