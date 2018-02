LONDON (dpa-AFX) - Das Analysehaus Liberum Capital hat die Einstufung für Aixtron nach den Zahlen für 2017 auf "Buy" belassen. Dank des Verkaufs einer Produktlinie für Speicherchips habe der LED- und Chipindustrieausrüster seine Erwartungen im Schlussquartal übertroffen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der ohnehin schon starke Ausblick für 2018 könnte sich angesichts einer vermutlich guten Nachfrage der Chipindustrie als vorsichtig erweisen. Der Experte will seine Gewinnerwartungen überarbeiten./mis/tih

Datum der Analyse: 27.02.2018

ISIN DE000A0WMPJ6

AXC0087 2018-02-27/09:51