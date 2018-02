...genau vor einem Jahr. Damals 3,44 € Gewinn, bis jetzt 329 %. Die heutigen Zahlen liegen leicht unter den Erwartungen. DerAusblick ist stark, kommt aber nicht an das heran, was die DT. BANK avisiert hat. Die EBIT-Prognose liegt bei einem Umsatz von 230 bis 260 Mio. € in einer Bandbreite von ca. 12 bis 26 Mio. €. Börsenwert aber 1,6 Mrd. €. Damit tun wir uns ausdrücklich schwer. Bitte Gewinne mitnehmen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



