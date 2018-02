Für fünf Stunden herrscht Waffenruhe im syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta. Die kurze Pause geht auf Russlands Präsidenten zurück.

Nach dem Beginn einer fünfstündigen Feuerpause ist in dem umkämpften syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta zunächst Ruhe eingekehrt. In allen Teilen der belagerten Region schwiegen am Dienstagmorgen die Waffen, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte.

Die Feuerpause soll Hilfslieferungen für die notleidenden Menschen in der belagerten Region ermöglichen. Außerdem sollen Korridore geöffnet werden, durch die Zivilisten das Gebiet verlassen können. In Ost-Ghuta sind rund 400.000 Menschen fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Die humanitäre Lage ist dramatisch.

Die Waffenruhe geht auf eine Anordnung des russischen Präsidenten ...

