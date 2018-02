Original-Research: OpenLimit AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu OpenLimit AG Unternehmen: OpenLimit AG ISIN: CH0022237009 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 27.02.2018 Kursziel: 0,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu OpenLimit Holding AG (ISIN: CH0022237009) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 0,56 auf EUR 0,60. Zusammenfassung: OpenLimit wird in 2018 von der hohen Nachfrage nach ihren digitalen Sicherheitsprodukten profitieren. Der deutsche Gesundheits- und Strommarkt werden auf der Basis eines klaren rechtlichen Rahmens (E-Health-Gesetz 2015 und Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende 2016) digitalisiert. Im E-Gesundheitsmarkt hat OpenLimits Kunde T-Systems den Vertrag über die Konnektorentwicklung ausgeweitet und damit OpenLimits Auftragsvolumen um ca. EUR5 Mio. erhöht (FBe). Im Smart Meter Gateway- (SMGW) Markt sind OpenLimit und ihr Partner PPC exzellent positioniert, um einen Marktanteil von ca. 30% zu gewinnen, sobald ihr SMGW durch das BSI zertifiziert ist. Dies dürfte in Q1 passieren. Anfang Februar erhielt PPC bereits einen Auftrag von E.ON über 16.000 SMGWs. Wir gehen davon aus, dass OpenLimit dieses Jahr SMGW-Umsätze von EUR2 Mio. erzielen könnte. Gestützt durch den bereits hohen Auftragsbestand (FBe: EUR5-6 Mio.) sollten die Finanzverbindlichkeiten des Unternehmens im ersten Halbjahr erfolgreich refinanziert werden. Für 2018E prognostizieren wir hohes Umsatzwachstum (+24%) und ein positives EBIT von EUR0,6 Mio. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein leicht höheres Kursziel von EUR0,60 (bisher: EUR0,56). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on OpenLimit Holding AG (ISIN: CH0022237009). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 0.56 to EUR 0.60. Abstract: In 2018, OpenLimit will benefit from strong demand for its digital security products. The German health and power markets are being digitised according to a clear regulatory framework (the 2015 E-Health Act and the 2016 Act to Digitise the Energy Transition). In the e-health market, OpenLimit's client T-Systems has expanded the Konnektor development project contract thereby increasing OpenLimit's order volume by ca. EUR5m (FBe). In the smart meter gateway (SMGW) market, OpenLimit and its partner PPC are in an excellent position to gain a ca. 30% market share as soon as their SMGW is certified by the BSI (Federal Office for Information Security). This looks set to happen in Q1. Earlier this month, PPC already received an order from E.ON for 16,000 SMGWs. We believe that OpenLimit could generate EUR2m in SMGW revenues this year. Backed by the already high order backlog (FBe: EUR5-6m), refinancing of the company's financial debt looks set to be successfully concluded in H1. For 2018E, we forecast strong sales growth (+24%) and positive EBIT of EUR0.6m. An updated DCF model yields a slightly higher price target of EUR0.60 (previously: EUR0.56). We reiterate our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16137.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

