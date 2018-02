Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Merck KGaA von 116 auf 111 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aktien des Pharma- und Spezialchemiekonzerns seien deutlich unterbewertet und böten eine seltene Gelegenheit, um in ein hochqualitatives und defensiv ausgerichtetes Konglomerat einzusteigen, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl senkte Campbell seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2019 und verwies unter anderem auf die jüngste Aufwertung des Euro./la/tih Datum der Analyse: 27.02.2018

ISIN: DE0006599905