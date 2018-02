Die Baader Bank hat das Kursziel für Zalando von 48 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Onlinehändler habe die richtigen strategischen Initiativen ergriffen, um von den umwälzenden Veränderungen in der Einzelhandelsbranche und den veränderten Präferenzen der Konsumenten zu profitieren, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel begründete der Experte mit dem auf 2019 verschobenen Bewertungszeitraum./la/tih Datum der Analyse: 26.02.2018

ISIN: DE000ZAL1111