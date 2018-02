Bad Marienberg - Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF), der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat beschlossen, mit Blick auf die laufenden Vergleichsverhandlungen mit der U.S.-Regierung im Zusammenhang mit angeblichen Verletzungen des "U.S. Foreign Corrupt Practices Act" (FCPA) Rückstellungen in einem Gesamtbetrag von EUR 200 Mio. im Jahresabschluss 2017 zu bilden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

