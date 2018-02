Frankfurt - Seit mehr als fünf Jahren verantwortet das Hamburger Family Office HONESTAS Finanzmanagement den FO Vermögensverwalterfonds und das Zusammenspiel ausgewählter Asset Manager, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Welche Fähigkeiten und Stärken es brauche, um aus Managern mit vorgegebenen Strategien eine Mannschaft zu kreieren, in der sich die Potenziale multiplizieren würden, würden Stefan Kirchner, Geschäftsführender Gesellschafter von HONESTAS, und die Segmentmanager Dominik Anderski (Flossbach von Storch), Sven Pfeil (Aramea Asset Management) und Martin Brückner (First Private Investment Management) im Gespräch mit "ChampionsNews" erläutern.

