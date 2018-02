Lieber Investor,

die Medien bezeichnen inzwischen leider jede normale Korrektur als Crash, weil das beim Publikum Ängste weckt und mehr Aufmerksamkeit hervorruft. Damit verkommt nicht nur unsere Sprache, sondern auch unser Gespür für Fehlentwicklungen an den Finanzmärkten. Hier gilt es zu unterscheiden zwischen dem normalen Auf und Ab der Kurse an der Börse, das mehr unserem Ein- und Ausatmen entspricht, und dem echten Crash, also dem Platzen einer künstlich aufgebauten Blase.

Die ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...