Neue Aussteller gibt es regelmäßig auf der Light + Building, doch dass ein Neuling gleich mit einem 400?m² großen Stand zum ersten Mal auftritt, ist doch etwas ungewöhnlich. Die Rede ist von der Frogblue AG mit Sitz in München und Kaiserslautern. Das Unternehmen ist zwar noch recht jung, die dahinter stehenden Köpfe jedoch keine Unbekannten in der Branche: Der Vorstandsvorsitzende Dr. Ralf Hinkel hat 1999 den Kamerahersteller Mobotix gegründet (und 2016 an Konica Minolta verkauft), und Nicole Huffer, Vorstand Vertrieb & Marketing, kommt aus der Geschäftsführung von SimonsVoss, eines Herstellers von Schließ- und Zutrittskontrollsystemen.

Im Oktober 2017 wurde das System im Rahmen der Herbsttagung des Bundesfachbereichs Technik den Delegierten des ZVEH vorgestellt - und hat die Fachleute offenbar überzeugt: So wird das in Deutschland entwickelte und produzierte Smart-Home-System Bestandteil des neuen E-Hauses auf der Light + Building sein. Lieferbar ist Frogblue ausschließlich über den Elektrogroßhandel, aktuell exklusiv über Sonepar.

Smartphone ja, Internet nein

Hinsichtlich der Funktionalitäten und der verfügbaren Komponenten unterscheidet sich Frogblue nicht grundsätzlich von anderen Systemen, auch wenn die Entwickler einige Besonderheiten integriert haben - dazu später mehr. Einen deutlich anderen Ansatz hat man jedoch bei der Kommunikation gewählt: Die Komponenten kommunizieren über das Protokoll BLE miteinander. BLE steht für »Bluetooth Low Energy«, eine für Anwendungen im Gebäudebereich optimierte Variante des Kommunikationsstandards Bluetooth.

BLE nutzt das (auch von älteren WLAN-Routern verwendete) Frequenzband 2,4?GHz. Typische Reichweiten liegen bei ca. 10?m. Die Teilnehmer bauen selbstständig ein Mesh-Netzwerk auf, was ...

