FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Innogy sind am Dienstag auf den höchsten Stand seit mehr als einem Monat gestiegen. Die Papiere profitierten mit einem Plus von 2,06 Prozent auf 33,12 Euro nach Aussage von Händlern von einem Bericht der "Börsen-Zeitung", demzufolge Eon an Teilen des Stromerzeugers und Netzbetreibers interessiert sein könnte. Ein weiterer Interessent könnte demnach die Investmentbank Macquarie sein. Kartellrechtlich wäre ein solcher Deal kein Problem, hieß es. Eon-Aktien gaben um 0,64 Prozent nach.

Allerdings spreche gegen eine Zerschlagung, dass die Ruhrgebietskommunen weiterhin einen großen Einfluss auf RWE haben, schrieb die Zeitung weiter. RWE hält noch 77 Prozent an Innogy.

Die jüngste Kurserholung der Innogy-Aktien dürfte eher den vorangegangenen herben Verlusten geschuldet sein, sagte dann auch ein anderer Händler. Anfang des Monats waren sie mit 28,86 Euro auf ein Rekordtief gefalllen. Nach der Gewinnwarnung von Mitte Dezember hatte sich der Kurseinbruch zu diesem Zeitpunkt auf fast 30 Prozent summiert.

Der Aufsichtsrat von Innogy selbst erwäge keinen Verkauf, erklärte das Unternehmen. In der nächsten Sitzung am 6. März werden "ausdrücklich keine" wie auch immer gearteten Verkaufsszenarien behandelt, sagte eine Sprecherin. Innogy steht seit dem plötzlichen Abgang von Vorstandschef Peter Terium unter Druck, Kosten zu sparen. Dabei steht vor allem das noch von Terium lancierte Milliardeninvestitionsprogramm im Mittelpunkt. Details will Innogy auf der Bilanzpressekonferenz am 12. März vorstellen./bek/nas/das

