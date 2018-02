27.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: WKÖ (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) WKÖ-Vermögensberater: Anbieter für Digitalisierung gesucht Fachverband bietet am 24. Mai 2018 Unternehmen die Chance, digitale Lösungen für Finanzdienstleister zu präsentieren Der Fachverband Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) veranstaltet am 24. Mai 2018 die Weiterbildungsveranstaltung "Digitalisierung und Robo-Advice" für Gewerbliche Vermögensberater in der WKÖ und sucht dafür Digitalisierungsexperten. "Wir...

Den vollständigen Artikel lesen ...