FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Wie erwartet zeigt sich das Geschäft damit sehr ruhig, denn mit den Inflationsdaten aus Deutschland und einem wichtigen Auftritt des neuen Fed-Chefs Jerome Powell stehen die bedeutendsten Events der laufenden Woche noch an. "Vor der Powell-Rede möchte kein Händler größere Risiken eingehen", unterstreichen die Strategen der Commerzbank für den Devisenmarkt. Und Milan Cutkovic von AxiTrader sagt mit Blick auf die Aktienbörsen: "Powells Rede lähmt die Investoren." Immerhin geht es hier um Hinweise auf den künftigen Zinserhöhungspfad in den USA. Denn während drei Erhöhungen als ausgemachte Sache gelten, herrscht völlige Unsicherheit über eine denkbare vierte Erhöhung.

Ansonsten steht die Berichtssaison im Fokus. Aus Deutschland haben bereits am Vorabend Fresenius und FMC Zahlen veröffentlicht, die Licht und Schatten enthielten. Am Morgen folgte die BASF mit ihren endgültigen Zahlen für 2017. Die Überraschung des Tages bildet ein Gegengebot für den Bezahlsender Sky durch Comcast aus den USA. Der DAX verliert 4 Punkte auf 12.523. Der Euro-Stoxx-50 notiert ebenfalls kaum verändert bei 3.464 Zählern.

Erste Rede des neuen Fed-Chefs mit Spannung erwartet

Am Nachmittag steht die erste Anhörung von Fed-Chairman Powell vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses an. "Wenn die Märkte ein Urteil darüber fällen wollen, ob wir in diesem Jahr mit vier Zinserhöhungen rechnen können, dann könnte der Ton von Powells Bemerkungen dazu beitragen, diese Annahme zu unterstützen", so Michael Hewson von CMC Markets. "Ich vermute, dass er sich nicht in die Enge treiben lassen wird und das Bild von der eher hawkischen Interpretation der Fed-Sitzungsprotokolle der vergangenen Monate bestätigt."

Deutsche Inflation könnte DAX unter Druck setzen

Auch die wichtigsten Konjunkturdaten des Tages rücken das Thema Zinsen in den Blick. Denn hier werden neben der Geldmenge M3 noch die ersten Inflationsschätzungen aus Deutschland und Spanien veröffentlicht. Die spanische Inflation ist im Februar mit einer Jahresrate von 1,2 Prozent deutlich höher ausgefallen als die von Volkswirten erwarteten 0,9 Prozent. Die deutschen Verbraucherpreise werden 1,5 Prozent höher als im Vorjahr erwartet. Eine Beschleunigung der Inflation dürfte aber für eine Schreckreaktion an den Anleihemärkten sorgen, die Renditen nach oben treiben und den DAX weiter drücken.

Urteil über Zukunft des Dieselmotors

Speziell für Deutschland und seine Autoindustrie wichtig ist das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig zu möglichen Diesel-Fahrverboten. Das BVG entscheidet um 12 Uhr über Fahrverbote in Düsseldorf und Stuttgart, nachdem es sich am vergangenen Donnerstag nach vierstündiger Anhörung vertagt hatte. Marktteilnehmer werten das Urteil als Muster auch für andere Städte in Deutschland. Sollten Verbote möglich werden, dürfte der Diesel keine große Zukunft mehr haben. Die Autoaktien zeigen sich am Vormittag zunächst uneinheitlich: Während VW 0,6 Prozent fallen, legen Daimler 0,6 Prozent zu.

Fresenius ragen im DAX mit 3,6 Prozent Plus hervor. Hier treibt das mögliche Scheitern der Übernahme von Akorn in den USA. Ein Aus der Übernahme wird mit Erleichterung zur Kenntnis genommen werden, denn Händler sprachen bei Akorn von einem "Klotz am Bein", der zur seit Monaten andauernden Underperformance der Fresenius-Aktie geführt habe. Die Akorn-Aktie stürzte im nachbörslichen US-Handel um fast ein Drittel ab. FMC fallen allerdings um 2,8 Prozent, da hier die Quartalszahlen nicht gut ankamen.

Überraschendes Gebot sorgt für Rally bei Sky

Für eine Kursexplosion von 18 Prozent beim Pay-TV-Sender Sky sorgt das überraschende Gegengebot durch Comcast. Die Amerikaner bieten 1.250 Pence je Sky-Aktie, und das auch noch komplett in bar. Zuvor hatte Fox nur 1.075 Pence geboten. Sky handeln damit aber deutlich über dem von Comcast gebotenen Preis, da Anleger nun auf einen möglichen Bieterwettbewerb zwischen Comcast und Fox setzen.

BASF fallen trotz ordentlicher Gewinne im vierten Quartal um 1 Prozent. Die Analysten von Bernstein unterstreichen, dass die Dividende enttäuscht habe. BASF lege nur 10 Cent auf die alte Dividende drauf und will nun 3,10 Euro zahlen. Bei Uniper kommt der Dividendenvorschlag jedoch gut an, die Aktien steigen 0,6 Prozent.

Auch Aixtron steigen um 3,5 Prozent und drehen damit deutlich ins Plus. Die Zahlen wie der bessere Nettogewinn waren gut angekommen, jedoch hatte zunächst der verhaltene Ausblick verstimmt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.464,44 0,04 1,26 -1,13 Stoxx-50 3.073,52 -0,10 -3,06 -3,28 DAX 12.523,15 -0,03 -3,89 -3,05 MDAX 26.332,80 -0,24 -63,22 0,50 TecDAX 2.620,11 0,06 1,70 3,60 SDAX 12.184,16 -0,27 -32,75 2,50 FTSE 7.304,99 0,21 15,41 -5,18 CAC 5.355,10 0,20 10,85 0,80 Bund-Future 159,32 -0,05 -1,52 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.25 Uhr EUR/USD 1,2328 +0,1% 1,2314 1,2315 EUR/JPY 132,00 +0,2% 131,76 131,58 EUR/CHF 1,1553 +0,0% 1,1552 1,1538 GBP/EUR 1,1336 -0,0% 1,1341 1,1337 USD/JPY 107,08 +0,1% 107,00 106,87 GBP/USD 1,3975 +0,1% 1,3965 1,3960 Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,8% 9.877,09 9.877,09 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,74 63,91 -0,3% -0,17 +5,5% Brent/ICE 67,30 67,50 -0,3% -0,20 +1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.333,59 1.333,37 +0,0% +0,22 +2,4% Silber (Spot) 16,65 16,67 -0,1% -0,02 -1,7% Platin (Spot) 998,15 1.000,50 -0,2% -2,35 +7,4% Kupfer-Future 3,20 3,20 -0,0% -0,00 -3,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 04:01 ET (09:01 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.