Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Handel kaum verändert. Nach einer positiven Eröffnung rutschte der Leitindex mangels Anschlusskäufen erst kurz in den roten Bereich und bewegt sich nun seitwärts. Noch am Vortag hatte der SMI zugelegt und die Marke von 9'000 Punkten übertroffen, die er beim Absturz Anfang Monat unterschritten hatte. Die Schweizer Börse kann somit nicht an die Vorgaben von der Wall Street, welche erneut vom Rückgang der Anleihenrenditen profitiert hatte, anschliessen. Noch zu Monatsbeginn hatte bekanntlich die Furcht vor einem überraschend schnellen Renditeanstieg für einen Ausverkauf am Aktienmarkt gesorgt.

In der Schweiz steht der heutige Börsentag derweil ganz im Zeichen der laufenden Berichtssaison. Nebst dem Lebensversicherer Swiss Life publizierten am Morgen auch eine eine Reihe kleinerer und mittlerer Unternehmen ihren jeweiligen Zahlenkranz. Ausserdem planen mit Medartis und Sensirion zwei weitere Unternehmen den Gang an die Schweizer Börse, wie sie am Morgen mitteilten. Von Konjunkturseite her folgen am Vormittag Angaben zum Wirtschaftsvertrauen in der EU. Nach Börsenschluss in Europa steht der erste Auftritt des neuen Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, auf der Agenda.

