VW Vzg.-Calls mit 145%-Chance bei Kurserholung auf 175 EUR

Nachdem die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) Ende Januar im Bereich von 188 Euro die Marke von 200 Euro ins Visier nahm, ging es mit dem Aktienkurs wegen des schwachen Marktumfeldes um 15 Prozent auf bis zu 159 Euro nach unten. In den vergangenen Tagen erholte sich der Aktienkurs wieder auf bis zu 168 Euro, um danach wieder nachzugeben. Am 27.2.18 startete die Aktie mit einem Verlust von 0,5 Prozent in den Handelstag. Die in den vergangenen Tagen zahlreich erschienenen Analysen über die VW Vzg.-Aktie lassen allerdings hoffen, dass es mit dem Aktienkurs bald wieder aufwärts gehen könnte. Bis auf die Experten der DZ Bank, die die Aktie mit einem Kursziel von 130 Euro als Verkauf einstufen, empfiehlt die Mehrheit der Experten die Aktie mit Kurszielen von bis zu 250 Euro zum Kauf. Wenn sich die VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 175 Euro erholt, dann werden Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditechancen vorfinden.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 165 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 165 Euro, Bewertungstag 14.5.18, BV 0,1, ISIN: CH0370314426, wurde beim Aktienkurs von 164,10 Euro mit 0,68 - 0,69 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der VW Vzg.-Aktie in spätestens einem Monat auf 175 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,21 Euro (+75 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 158,100 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 158,100239 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HW8QS14, wurde beim Aktienkurs von 164,10 Euro mit 0,68 - 0,69 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf 175 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,69 Euro (+145 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 154,111 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 154,111 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SC7WPW6, wurde beim Aktienkurs von 164,10 Euro mit 1,04 - 1,05 Euro quotiert.

Bei einer Kurserholung der VW Vzg.-Aktie auf 175 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,08 Euro (+98 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de