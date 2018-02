Bonn - Im Vorfeld der heutigen Anhörung des neuen FED-Präsidenten Jerome Powell vor dem Financial Services Committee des US-Repräsentantenhauses gab es gestern am US-Rentenmarkt nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger Treasuries sei um einen Basispunkt auf 2,86% gesunken. Größere Überraschungen hinsichtlich der zukünftigen US-Geldpolitik seien aus den heutigen Äußerungen nicht zu erwarten. Die erhöhte Aufmerksamkeit für die regelmäßig stattfindende Anhörung rühre wohl eher daher, dass es sich um Powells ersten größeren Auftritt in seiner neuen Rolle handle. Am deutschen Rentenmarkt habe es gestern ebenfalls kaum Bewegung gegeben, zumal die Äußerungen Mario Draghis vor dem EU-Parlament keine maßgeblichen Neuigkeiten enthalten hätten. Die Renditen 10- und 2-jähriger Bundesanleihen hätten bei 0,65% beziehungsweise -0,53% verharrt. Die 5-jährige Bundrendite habe um einen Basispunkt auf 0,03% nachgegeben. (27.02.2018/alc/a/a)

