Frankfurt - Unter den halbwegs bedeutsamen Meldungen des gestrigen Handelstages stechen zwei Reden hervor, so die Analysten der Deutschen Bank.Es habe sich zum einen um den Auftritt von EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments gehandelt. Doch wer mit einem geldpolitischen Fingerzeig zwischen den Zeilen gerechnet habe, sei enttäuscht worden. Draghi habe nichts gesagt, was nicht schon bekannt gewesen wäre: Das Wachstum in der Eurozone sei stärker als erwartet ausgefallen, und hinsichtlich der Inflationsentwicklung bleibe abzuwarten, ob sich diese tatsächlich in überzeugender Weise nach oben anpassen würde.

Den vollständigen Artikel lesen ...