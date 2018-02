(dpa-AFX) - Bryan Garnier hat Morphosys von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 91 Euro angehoben. Analystin Jamila El Bougrini passte ihr Bewertungsmodell für den Antikörperspezialisten nach der erfolgreichen Jahrestagung der US-Hämatologen im Dezember und der seither weiter positiven Nachrichtenlage an. Für den Wirkstoffkandidaten MOR208 berücksichtige sie nun auch die Indikation Chronisch Lymphatische Leukämie (CLL), schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem traut sie dem Schuppenflechte-Mittel Tremfya nun höhere Marktakzeptanz zu./ag/tih

Datum der Analyse: 27.02.2018

ISIN DE0006632003

AXC0105 2018-02-27/10:41