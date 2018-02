Die Commerzbank hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach der Vorlage von Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe alles in allem wie erwartet abgeschnitten und einen positiven Gewinnausblick geliefert, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Negativ sei aber, dass FMC wegen einer seit 2012 laufenden Vergleichsverhandlung mit der US-Börsenaufsicht und dem dortigen Justizministerium überraschend 200 Millionen Euro im vierten Quartal zurückstellen musste./la/tih Datum der Analyse: 27.02.2018

