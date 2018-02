Während Deutsche Bank und Commerzbank mit ihrem Umbau kämpfen, fährt die genossenschaftliche DZ Bank erneut einen Milliardengewinn ein.

Die DZ Bank steht nicht so im Rampenlicht wie andere Geldhäuser. Dabei schlägt sich die Zentralbank der knapp 1000 Volks- und Raiffeisenbanken seit Jahren besser als die private Konkurrenz. Während die Deutsche Bank und die Commerzbank in einem langwierigen Konzernumbau stecken, fuhr die DZ Bank auch im vergangenen Jahr einen Milliardenüberschuss ein.

"Das erreichte Ergebnis ist Ausdruck der Stabilität und Ertragskraft unserer breit aufgestellten Allfinanzgruppe", sagte DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch am Dienstag. "Besonders erfreulich ist, dass wir unser Kundengeschäft trotz eines in vielen Feldern intensiven Wettbewerbs weiter ausbauen konnten."

Der Vorsteuergewinn der DZ Bank ging im vergangenen Jahr zwar von 2,2 auf 1,8 Milliarden Euro zurück - in erster Linie wegen hoher Verluste in der Schiffsfinanzierung. Da viele andere Geschäftsbereiche zulegten, blieb nach Steuern jedoch immer noch ein Gewinn von 1,1 Milliarden Euro hängen - ein Ergebnis, von dem alle anderen großen Geschäftsbanken in Deutschland im vergangenen Jahr weit entfernt waren. Die Deutsche Bank machte einen Verlust von 497 Millionen Euro. Die Commerzbank kam auf einen Mini-Gewinn von 156 Millionen Euro.

Die DZ Bank fusionierte vor zwei Jahren mit ihrem Schwesterinstitut ...

