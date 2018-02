Der EURUSD legt heute bereits um 0,2% zu und wartet auf die Aussage des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell. Obwohl der Euro durch eine höhere Inflation aus Spanien angekurbelt wurde, könnten die wichtigsten Änderungen mit dem Wortlaut der Rede (14:30 Uhr) erreicht werden. Das Währungspaar befindet sich seit fünf Wochen in einer Konsolidierung zwischen 1,2215 und 1,2550. Das heutige Ereignis könnte möglicherweise die zukünftige Kursrichtung bestimmen. EURUSD is up 0.2% today awaiting testimony from the Fed's chairman Jerome Powell. Although the euro has been boosted ...

