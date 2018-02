FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Sonntag anstehenden Parlamentswahlen in Italien haben laut einer Umfrage an den Finanzmärkten ihren einstigen Schrecken verloren. Die Anleger sehen darin kaum noch eine Gefahr für die Stabilität des Euroraums, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten des Marktforschungsinstituts Sentix hervorgeht. Zwar werde das Risiko eines Austritts Italiens aus der Währungsunion weiterhin vor allen anderen Euro-Ländern als am höchsten bewertet - noch vor dem Krisenland Griechenland. Aber die Wahrscheinlichkeit über die kommenden zwölf Monate werde nur noch bei unter fünf Prozent gesehen.

2016 hatte die geschätzte Wahrscheinlichkeit eines Euro-Austritts Italiens aufgrund eines umstrittenen Verfassungsreferendums zwischenzeitlich bei knapp 20 Prozent gelegen, und noch im vergangenen Jahr war die Verunsicherung an den Finanzmärkten vor den Parlamentswahlen groß. Hohe Zustimmungswerte für eurokritische Parteien schürten die Furcht vor einem Euro-Austritt Italiens. Inzwischen ist aber die laut Umfragen stärkste Partei, die populistische "Fünf-Sterne-Bewegung", von ihrer Forderung eines Referendums über einen Euro-Austritt abgerückt. Außerdem sorgte zuletzt eine robuste wirtschaftliche Entwicklung für Optimismus./tos/jsl/nas

