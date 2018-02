27.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Deutsche Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Mit der Stemmer Imaging AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) ist heute das erste Unternehmen in diesem Jahr im KMU-Segment Scale an die Frankfurter Börse gegangen. Die Aktien von Stemmer Imaging notierten zum Handelsstart bei 36,00 Euro. Der Ausgabepreis lag bei 34,00 Euro. Begleitet wurde die Emission von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, die zugleich Designated Sponsor im Xetra-Handel sind. Als Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt fungiert Steubing. ...

