St. Gallen - Helvetia überführt mit mitipi ein erstes Start-up aus dem eigenen Corporate Incubator in eine eigenständige Firma. mitipi hat den virtuellen Mitbewohner Kevin entwickelt, der bei Abwesenheit Einbrecher abschreckt. Dass Kevin über ein grosses Potenzial verfügt, zeigt aktuell eine äusserst erfolgreiche Kickstarter-Kampagne.

Im Rahmen ihrer Strategie helvetia 20.20 hat Helvetia Versicherungen einen Corporate Incubator etabliert. Dessen Ziel ist es, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen. Mit mitipi wird nun eine vielversprechende Geschäftsidee in eine eigene Firma überführt, die in den Händen des Gründerteams Julian Stylianou, Khanh Ngyuen, Laura Schilliger und Jakob Cevc liegt. Helvetia hat sich zu diesem Schritt entschieden, um für mitipi die besten Voraussetzungen für den Erfolg im Markt zu schaffen - so dass sich die Mitipi AG für starke Partnerschaften und externe Investoren öffnen kann.

Geprägt vom Innovationsspirit

mitipi hat den virtuellen Mitbewohner Kevin entwickelt. Dieser vermittelt bei Abwesenheit den Eindruck, es wäre jemand Zuhause, und schreckt so Einbrecher ab. «Die Entstehung von mitipi ist geprägt von echtem Innovationsspirit», freut sich Martin Tschopp, Leiter Unternehmensentwicklung von Helvetia. «Das Projekt stand ursprünglich für Zusatzleistungen im Versicherungsbereich. Heute ist die Mitipi AG in der Einbruchsprävention ...

