Wirecard hatte die vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal bereits Ende Januar veröffentlicht. Und eine Rallye der Begeisterung blieb daraufhin aus. Nur hat das in diesem Fall wenig zu sagen, weil die Ergebnisse am 29. Januar kamen, mitten in die volatile, turbulente Abwärtsbewegung des Gesamtmarkts hinein. Dementsprechend sortieren sich die Anleger bei Wirecard (ISIN: DE0007472060) derzeit neu. Der Kursrutsch, der im Zuge des allgemeinen Verkaufsdrucks Anfang Februar auftrat, ist ausgeglichen, der Rücksetzer, den die Aktie von ihrem Rekordhoch bei 111 Euro aus erlebte, noch nicht. In diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...