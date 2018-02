München (ots) - Wenige Wochen nach dem diesjährigen Sundance Film Festival bringt AMC Networks mit SUNDANCE NOW eines der größten Filmevents direkt in die deutschen Wohnzimmer. Der Premium-Service bietet die beste Auswahl an Independent Filmen, hochkarätigen Serien und preisgekrönten Dokumentationen.



SUNDANCE NOW (www.SundanceNow.de) ist ein Premium Streaming-Service, der seine Fans mit neuen, hochkarätigen Inhalten in Form von Independent Filmen, TV Shows und Dokumentationen versorgt. Die Mehrzahl der zur Verfügung stehenden Titel ist dabei exklusiv auf SUNDANCE NOW zu sehen. In bewährter Sundance Tradition feiert der Streaming-Dienst Vielfalt und Kreativität mit Geschichten, die begeistern und zum Nachdenken anregen.



Jeden Monat wird die Auswahl durch weitere Originals und Exclusives ergänzt. Serien-Highlights des Premium Streaming-Dienstes in Deutschland sind u.a. die Emmy-nominierte Krimiserie TOP OF THE LAKE mit Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) und Nicole Kidman (Big Little Lies, etc.), sowie die niederländische Hit-Serie THE SWELL und das SUNDANCE NOW Original THIS CLOSE, geschrieben und gespielt von Shoshannah Stern und Josh Feldman. Hochwertige Filme, Serien und Dokumentationen, wie beispielsweise FRANK, das Highlight des Sundance Film Festivals 2014, mit Michael Fassbender, sowie die Golden Globe-prämierte Thriller-Serie THE HONOURABLE WOMAN und die Oscar-nominierte Dokumentation EXIT THROUGH THE GIFT SHOP sind bereits zum Start des Streaming-Dienstes exklusiv auf SUNDANCE NOW verfügbar.



Hinter der handverlesenen Bibliothek steht Kurator George Schmalz, einer der Gründer des Film Outreach Teams auf Kickstarter. Ein Schwerpunkt der Plattform ist die aktive und internationale Community, die direkt in die Plattform integriert ist und Inhalte kritisch bewertet, kommentiert und empfiehlt.



"Wir freuen uns, SUNDANCE NOW nun auch nach Deutschland bringen zu können," so Jan Diedrichsen, General Manager bei SUNDANCE NOW. "Bereits zum Start des Streaming-Dienstes steht der Community ein vielfältiges Angebot an Filmen, Serien und Dokumentationen exklusiv zur Verfügung, welches wir regelmäßig durch neue, innovative Titel erweitern werden."



SUNDANCE NOW ist via Web, IOS und als Amazon Channel verfügbar. Weitere Plattformen werden in den kommenden Monaten hinzugefügt. Der Dienst ist monatlich für 4,99EUR, bzw. im Jahresabo für 47,88EUR erhältlich.



Pressekontakt: Ramona Dröst Way to Blue Deutschland Telefon: 089 - 24442 3046 eMail: ramona.droest@waytoblue.com