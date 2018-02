FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von FMC sind am Dienstagvormittag mit 83,86 Euro vorübergehend auf ein neues Jahrestief abgerutscht. Vor allem die 200 Millionen Euro hohe Rückstellung für behördliche Untersuchungen in den USA belasteten den Kurs. Bei 83,86 Euro erreichte er den niedrigsten Stand in diesem Jahr. Zuletzt verloren die Papiere 4,55 Prozent auf 84,30 Euro.

"Wir erwarten hierzu im Lauf des ersten Halbjahres Neues", schrieb Analyst Hugo Solvet vom Investmenthaus Bryan Garnier zur Rückstellung. Mit der Rückstellung seien die Kosten stark gestiegen. Auch bei der Profitabilität habe der Dialysanbieter etwas enttäuscht. Die Gewinnmarge sei um 1,25 Prozentpunkte zurückgegangen, unter anderem wegen einer schwächeren Entwicklung außerhalb des US-Marktes.

Wegen einer seit 2012 laufenden Vergleichsverhandlung mit der US-Börsenaufsicht und dem Justizministerium wegen fragwürdiger Geschäftsvorgänge stellte FMC im vierten Quartal 200 Millionen Euro zurück./bek/das

